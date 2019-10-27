Медведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.

«Осорио — наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода. Что касается информации, что сумма выкупа составит €7 млн, это какие-то странные цифры, больная фантазия», — приводит слова Медведева «РБ».

По информации СМИ, согласно договору об аренде 25-летнего защитника, «Зенит» обязан его выкупить за €7 млн, так как он провёл пять матчей за клуб.

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