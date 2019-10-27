Жиго: изменение схемы «Спартака» дало результат в матче с «Локомотивом»

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Жиго: изменение схемы «Спартака» дало результат в матче с «Локомотивом»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Тренер поменял игровую схему, сегодня это дало результат. Но пока мы выиграли только один матч. Рано о чём-то рассуждать», — цитирует игрока Sport24.

Он отметил, что в первом тайме «Локомотив» действовал лучше, так что неправильно было бы говорить, что счёт по игре.

«Но после мы забивали гол за голом и заслуженно выиграли. Очень рады победе. Особенно я счастлив за наших фанатов, которые заждались успехов. Но пока рано радоваться. Впереди много работы и много матчей», — добавил Жиго.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. 

Ранее эксперт Александр Мостовой заявил, что знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву».

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