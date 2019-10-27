Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»
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«В первом тайме «Локомотив» смотрелся интереснее. Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет. Я был даже в этом уверен. «Локомотив» летал в Италию, провёл тяжелейший матч с «Ювентусом», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что у железнодорожников слишком короткая скамейка и они должны были менее активно действовать во втором тайме, что и произошло.

«Спартак» планомерно готовился к дерби. Вот и всё. И что — теперь нужно восхвалять Тедеско? Нет, конечно, просто так сложилась ситуация», — добавил Мостовой.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. 

Ранее наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что «Спартак» должен ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити».

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