Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какие проблемы возникли у его подопечных в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Да, безусловно, нужно работать над владением мячом. Сегодня у нас с этим были проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

По его мнению, красно-белые в минувшей игре делали слишком много касаний, теряя мяч. Он подчеркнул, что необходимо прибавлять в каждом аспекте игры.

«Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак», — сказал Тедеско.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» более часа не могли покинуть стадион после матча с «Локомотивом».