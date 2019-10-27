Дзюба о своём голе «Крыльям Советов»: сегодня я Артём-Джокер

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём выходе на замену в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Дзюба о своём голе «Крыльям Советов»: сегодня я Артём-Джокер
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«Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело», — цитирует Дзюбу пресс-служба сине-бело-голубых.

По его словам, ему хочется быть на поле постоянно, но иногда необходима пауза. Он также поблагодарил за понимание главного тренера «Зенита» Сергея Семака, с которым они заранее договорились, на сколько минут он выйдет на поле.

«Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артём-Джокер», — сказал Дзюба.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее Семак выразил мнение, что дисквалификация наставника «Крыльев Советов» Миодрага Божовича повлияла на игру самарской команды.

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