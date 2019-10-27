Тренер «Зенита»: дисквалификация Божовича повлияла на игру «Крыльев Советов»
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- РИА Новости
«Миодраг — это личность в футболе, его качества всегда помогают команде. Прекрасно к нему отношусь, он хороший специалист», — цитирует тренера РИА Новости.
Он отметил, что его подопечные хорошо действовали в минувшей игре и могли побеждать с более крупным счётом.
Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0.
Ранее Семак подтвердил, что у форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы есть повреждение.