Тренер «Зенита»: дисквалификация Божовича повлияла на игру «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что дисквалификация наставника самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича повлияла на игру в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Зенита»: дисквалификация Божовича повлияла на игру «Крыльев Советов»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Миодраг — это личность в футболе, его качества всегда помогают команде. Прекрасно к нему отношусь, он хороший специалист», — цитирует тренера РИА Новости.

Он отметил, что его подопечные хорошо действовали в минувшей игре и могли побеждать с более крупным счётом.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Семак подтвердил, что у форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы есть повреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить