Тренер «Зенита»: дисквалификация Божовича повлияла на игру «Крыльев Советов»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что дисквалификация наставника самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича повлияла на игру в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Миодраг — это личность в футболе, его качества всегда помогают команде. Прекрасно к нему отношусь, он хороший специалист», — цитирует тренера РИА Новости.

Он отметил, что его подопечные хорошо действовали в минувшей игре и могли побеждать с более крупным счётом.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Семак подтвердил, что у форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы есть повреждение.