Федерер в 10-й раз в карьере выиграл турнир ATP в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер обыграл австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу третьей ракетки мира.

Для Федерера эта победа стала 10-й в Базеле.

Ранее Эшли Барти победила Белинду Бенчич на Итоговом турнире WTA.