Федерер в 10-й раз в карьере выиграл турнир ATP в Базеле
Швейцарец Роджер Федерер обыграл австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу третьей ракетки мира.
Для Федерера эта победа стала 10-й в Базеле.
Ранее Эшли Барти победила Белинду Бенчич на Итоговом турнире WTA.
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