Барти победила Бенчич на Итоговом турнире WTA

Австралийка Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии в матче первого тура Красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:2. Действующей победительницей турнира является украинка Элина Свитолина. Ранее Наоми Осака одолела Петру Квитову в первом матче Итогового турнира WTA.