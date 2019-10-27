Барти победила Бенчич на Итоговом турнире WTA

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Австралийка Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии в матче первого тура Красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Барти победила Бенчич на Итоговом турнире WTA
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:2.

Действующей победительницей турнира является украинка Элина Свитолина.

Ранее Наоми Осака одолела Петру Квитову в первом матче Итогового турнира WTA.

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