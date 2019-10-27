Бакаев: Тедеско сказал быть агрессивней во втором тайме матча с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тренер сказал во втором тайме быть ещё агрессивней. Мы и побежали: вышли как на последний бой и победили. У нас агрессии было больше во втором тайме, поэтому и выиграли. Закономерный результат. Голевые передачи? Это хорошо, но главное — победа», — сказал Бакаев в эфире «Матч Премьер».

Он также отметил, что ему было несложно адаптироваться к новой позиции на поле.

«Новый тренер — новые эмоции, команда стала спокойней. Будем набирать очки», — сказал Бакаев.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. Бакаев отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак».