Авербух заявил, что Трусова могла бы претендовать на тройку призёров в мужском катании

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух считает, что российская фигуристка Александра Трусова со своим техническим набором могла бы претендовать на тройку лучших в мужском одиночном катании.
Авербух заявил, что Трусова могла бы претендовать на тройку призёров в мужском катании
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Саша показывает запредельные высоты. С таким набором прыжков, с такой сложной прыжковой частью Саша могла бы претендовать на тройку призёров в мужском одиночном катании», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у Трусовой огромный запас прочности, и даже ошибка в первом прыжке на Skate Canada не сбила её.

«Могу сказать так: если Александра катается чисто, да ещё и с четверным сальховом, который в этот раз не покорился, не существует в мире фигуристок, которые могли бы с ней бороться», — добавил Авербух.

Трусова победила на Skate Canada, чисто прыгнув три из четырёх четверных прыжков. Спортсменка установила мировые рекорды по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката.

Ранее глава ФФККР оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить