Авербух заявил, что Трусова могла бы претендовать на тройку призёров в мужском катании

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух считает, что российская фигуристка Александра Трусова со своим техническим набором могла бы претендовать на тройку лучших в мужском одиночном катании.

«Саша показывает запредельные высоты. С таким набором прыжков, с такой сложной прыжковой частью Саша могла бы претендовать на тройку призёров в мужском одиночном катании», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у Трусовой огромный запас прочности, и даже ошибка в первом прыжке на Skate Canada не сбила её.

«Могу сказать так: если Александра катается чисто, да ещё и с четверным сальховом, который в этот раз не покорился, не существует в мире фигуристок, которые могли бы с ней бороться», — добавил Авербух.

Трусова победила на Skate Canada, чисто прыгнув три из четырёх четверных прыжков. Спортсменка установила мировые рекорды по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката.

Ранее глава ФФККР оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.