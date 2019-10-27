Исинбаева пожелала Ласицкене стать лучшей легкоатлеткой года по версии IAAF

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на признание российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой года в Европе.
Исинбаева пожелала Ласицкене стать лучшей легкоатлеткой года по версии IAAF
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Поздравляю Марию с этой прекрасной наградой», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

По её словам, Ласицкене на протяжении многих лет доказывает, что является лучшей в своей дисциплине и заслужила эту награду.

«Поздравляю и желаю ей также стать лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — добавила Исинбаева.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

Ранее в ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы.

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