Козловский вырвал букет из рук Бойковой во время награждения на Skate Canada

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Российский фигурист Дмитрий Козловский вырвал букет из рук своей партнёрши Александры Бойковой во время награждения на втором в сезоне этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.
Козловский вырвал букет из рук Бойковой во время награждения на Skate Canada
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Видео эпизода опубликовано на сайте Первого канала.

Во время награждения Козловский вырвал у партнёрши букет. Бойкова отобрала у него цветы, после чего Козловский погладил её по голове.

Козловский и Бойкова заняли первое место на Skate Canada, набрав 216,71 балла. Другая российская пара, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, стала третьей (202,29).

Ранее олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что невозможно радоваться бронзе Тарасовой и Морозова на Skate Canada.

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