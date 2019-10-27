Козловский вырвал букет из рук Бойковой во время награждения на Skate Canada
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Видео эпизода опубликовано на сайте Первого канала.
Во время награждения Козловский вырвал у партнёрши букет. Бойкова отобрала у него цветы, после чего Козловский погладил её по голове.
Козловский и Бойкова заняли первое место на Skate Canada, набрав 216,71 балла. Другая российская пара, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, стала третьей (202,29).
Ранее олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что невозможно радоваться бронзе Тарасовой и Морозова на Skate Canada.