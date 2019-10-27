«Сибирь» прервала победную серию «Металлурга» в КХЛ, изначально уступая 0:2

Новосибирская «Сибирь» в овертайме обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2.

Сначала в составе гостей отличились Николай Кулёмин и Богдан Потехин. Сибирский коллектив ответил на это голами Юкка Пельтола и Владимир Первушин, а также решающей шайбой в овертайме Пельтолы, оформившего дубль.

Таким образом, прервалась победная серия «Металлурга» из четырёх игр. При этом «Сибирь», наоборот, выиграла четвёртый матч кряду.

Ранее СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ.