«Сибирь» прервала победную серию «Металлурга» в КХЛ, изначально уступая 0:2

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Новосибирская «Сибирь» в овертайме обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» прервала победную серию «Металлурга» в КХЛ, изначально уступая 0:2
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Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2.

Сначала в составе гостей отличились Николай Кулёмин и Богдан Потехин. Сибирский коллектив ответил на это голами Юкка Пельтола и Владимир Первушин, а также решающей шайбой в овертайме Пельтолы, оформившего дубль.

Таким образом, прервалась победная серия «Металлурга» из четырёх игр. При этом «Сибирь», наоборот, выиграла четвёртый матч кряду.

Ранее СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ.

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