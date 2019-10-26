СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе железнодорожников отличились Якуб Накладал, Роман Савченко, Артём Ильенко и Павел Кудрявцев. Гости ответили дублем Александра Барабанова и голом Артёма Зуба.
Армейцы потерпели пятое поражение кряду в регулярном чемпионате.
В следующем матче СКА сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо».
Ранее «Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.