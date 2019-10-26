«Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Камиль Фазылзянов, Мэтт Фрэттин и Артём Галимов. У коллектива из Казахстана шайбы забросили Алихан Асетов и Никита Михайлис.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом».

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» уступил «Амуру» (1:2), а череповецкая «Северсталь» в овертайме потерпела поражение от «Йокерита» из Хельсинки (1:2).

Ранее «Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.