«Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Камиль Фазылзянов, Мэтт Фрэттин и Артём Галимов. У коллектива из Казахстана шайбы забросили Алихан Асетов и Никита Михайлис.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». 

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» уступил «Амуру» (1:2), а череповецкая «Северсталь» в овертайме потерпела поражение от «Йокерита» из Хельсинки (1:2).

Ранее «Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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