«Локомотив» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы московских «Локомотива» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ
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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу и Антонио Эдер.

Красно-белые же выпустят в старте следующих игроков: Александр Максименко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Наиль Умяров, Андре Шюррле, Алекс Крал и Эсекьель Понсе. 

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 14-го тура РПЛ.

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