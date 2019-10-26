Тедеско назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 14-го тура РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Тедеско назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 14-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«Могу сказать, что «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У клуба есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Жоау Марио и Крыховяк», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его мнению, железнодорожники не будут играть в предстоящем матче так, как с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Он также отметил, что у красно-зелёных в составе много высококлассных исполнителей.

«Даже если Смолов не сможет сыграть, вместо него будет Эдер, который ничуть не хуже. У «Локо» отличная скамейка, и я считаю, что он играет в Лиге чемпионов заслуженно. При всём уважении, мы не боимся и готовы дать бой», — добавил Тедеско.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30.

Ранее Тедеско высказался по поводу возможных трансферов «Спартака».

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