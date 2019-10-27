Почеттино рассказал об отношениях с Клоппом
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«Юрген Клопп — это фантастический мужик, восхищаюсь им. У нас прекрасные отношения. Приятно снова встретиться с ним и провести матч с такой командой, как «Ливерпуль». Нам будут противостоять великолепные футболисты», — цитирует Почеттино Sky Sports.
В десятом туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 19:30 мск.
Ранее Арнольд Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю».