Почеттино рассказал об отношениях с Клоппом

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выказал уважение наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Юрген Клопп — это фантастический мужик, восхищаюсь им. У нас прекрасные отношения. Приятно снова встретиться с ним и провести матч с такой командой, как «Ливерпуль». Нам будут противостоять великолепные футболисты», — цитирует Почеттино Sky Sports.

В десятом туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 19:30 мск.

Ранее Арнольд Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю».