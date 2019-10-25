Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю»

Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».

«Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда успешны, но сейчас настало их время. Иногда — я не знаю почему — они глупо проигрывают матчи, но потом снова возвращаются. Когда они говорят: «Я вернусь», то так и делают», — цитирует слова Шварценеггера MSN.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея 25 очков после девяти туров.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стал четвёртым английским клубом, забившим 200 мячей в Лиге чемпионов.