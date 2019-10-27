Тарасова сравнила фигуристок Щербакову и Трусову

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, способна ли Анна Щербакова навязать борьбу Александре Трусовой.
Тарасова сравнила фигуристок Щербакову и Трусову
  • Анна Щербакова / © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«В космосе в салочки будут играть! Пока у Ани один четверной, но он у неё хороший. Всем им желаем свершения их целей. А из желаний будет продление новой жизни фигурного катания, потому что в компонентах они сильно прибавляют», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Трусова одержала победу на Skate Canada c мировыми рекордами по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката. Щербакова неделей ранее выиграла Skate America.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал мировые рекорды Трусовой.

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