Роуч заявил, что Альварес уничтожит Ковалёва

Известный тренер Фредди Роуч считает мексиканца Сауля Альвареса фаворитом в бою с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Мой прогноз на этот поединок? Альварес уничтожит Ковалёва. Думаю, встреча продлится шесть раундов. Что делать Саулю после? Ему не стоит возвращаться в средний вес. Когда боксёр поднимается в весовой категории, а затем вновь начинает сгонять вес, это не заканчивается ничем хорошим», — заявил Роуч в интервью FightHype.

Поединок Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Ковалёв назвал бой с Альваресом наибольшим вызовом в карьере.