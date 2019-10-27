Роуч заявил, что Альварес уничтожит Ковалёва
- AFP
«Мой прогноз на этот поединок? Альварес уничтожит Ковалёва. Думаю, встреча продлится шесть раундов. Что делать Саулю после? Ему не стоит возвращаться в средний вес. Когда боксёр поднимается в весовой категории, а затем вновь начинает сгонять вес, это не заканчивается ничем хорошим», — заявил Роуч в интервью FightHype.
Поединок Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
Ранее Ковалёв назвал бой с Альваресом наибольшим вызовом в карьере.