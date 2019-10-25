Ковалёв назвал бой с Альваресом наибольшим вызовом в карьере

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка с экс-обладателем четырёх поясов в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я понимаю, что многие считают меня аутсайдером, но поединок покажет, кто есть кто. Моя работа заключается в том, чтобы подойти к бою в лучшей форме. Понимаю, что этот поединок будет опасным для меня и моей карьеры. Но не могу отказать, когда меня вызывают, я тренируюсь ради побед. Альварес — лучший в мире бокса, это самый большой вызов в карьере. Мне надо быть готовым», — цитирует Ковалёва BoxingScene.

Также россиянин добавил, что считает Альвареса более мастеровитым боксёром, нежели американец Андре Уорд, которому он проигрывал.

Ранее боксёр Ковалёв назвал сильные стороны Альвареса.