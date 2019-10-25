Ковалёв назвал бой с Альваресом наибольшим вызовом в карьере
- AFP
«Я понимаю, что многие считают меня аутсайдером, но поединок покажет, кто есть кто. Моя работа заключается в том, чтобы подойти к бою в лучшей форме. Понимаю, что этот поединок будет опасным для меня и моей карьеры. Но не могу отказать, когда меня вызывают, я тренируюсь ради побед. Альварес — лучший в мире бокса, это самый большой вызов в карьере. Мне надо быть готовым», — цитирует Ковалёва BoxingScene.
Также россиянин добавил, что считает Альвареса более мастеровитым боксёром, нежели американец Андре Уорд, которому он проигрывал.
Ранее боксёр Ковалёв назвал сильные стороны Альвареса.