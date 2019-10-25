Боксёр Ковалёв назвал сильные стороны Альвареса

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв рассказал о сильных сторонах своего будущего соперника — обладателя поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
Боксёр Ковалёв назвал сильные стороны Альвареса
  • РИА Новости

«Его левый апперкот очень опасен, а также правый хук. Он очень хорошо защищается, укрывает голову. Зацепить его очень непросто», — приводит слова Ковалёва boxingnews24.

По его мнению, ему предстоит тяжёлый поединок, учитывая, что Альварес не будет сбрасывать вес. Тем не менее россиянин отметил, что настроен на победу. 

Бой между Ковалёвым и Альваресом состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее в сети появилось видео подготовки Ковалёва к бою с Альваресом.

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