Сотникова отметила сложность произвольной программы Трусовой на этапе Гран-при в Канаде

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Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что не видела даже в мужском катании настолько сложной программы, как та, с которой каталась Александра Трусова на Skate Canada.
Сотникова отметила сложность произвольной программы Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Программа Трусовой действительно была очень сложной. Не помню, чтобы мужчины катались с программой такой сложности. Мы как будто слетали на другую планету, посмотрели там выступление Александры, поаплодировали ей стоя и вернулись назад», — цитирует Сотникову Sport24.

Также фигуристка отметила, что все российские спортсменки катались с программами высокой сложности, что говорит о развитии данного вида спорта в стране.

Ранее Бутырская назвала прокат Трусовой заоблачным.

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