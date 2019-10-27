Сотникова отметила сложность произвольной программы Трусовой на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что не видела даже в мужском катании настолько сложной программы, как та, с которой каталась Александра Трусова на Skate Canada.

«Программа Трусовой действительно была очень сложной. Не помню, чтобы мужчины катались с программой такой сложности. Мы как будто слетали на другую планету, посмотрели там выступление Александры, поаплодировали ей стоя и вернулись назад», — цитирует Сотникову Sport24.

Также фигуристка отметила, что все российские спортсменки катались с программами высокой сложности, что говорит о развитии данного вида спорта в стране.

Ранее Бутырская назвала прокат Трусовой заоблачным.