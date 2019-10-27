Бутырская — о прокате Трусовой: это заоблачно

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская дала свою оценку выступлению Александры Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.

«По поводу проката Саши Трусовой — здесь даже говорить не о чем. То, что она творит, и не только на Skate Canada, мы уже видели, и исполнение четырёх четверных прыжков — это просто заоблачно. Для меня пока ещё непонятно, как можно настолько легко и элементарно исполнять всё это в произвольной программе. Я уже не говорю про тройной лутц и тройной риттбергер. Это здорово! Остальным фигуристкам нужно это как-то переваривать. А ведь это ещё и с падением, то есть у Саши была ошибочка, потому остальным девочкам будет тяжело», — цитирует Бутырскую Sport24.

Александра Трусова победила на Skate Canada с двумя мировыми рекордами. Россиянка получила наивысший балл в истории за технику произвольной программы, а также установила новое достижение по сумме баллов за два проката.

Ранее Туктамышева одним словом прокомментировала рекорд Трусовой в технике произвольной программы.