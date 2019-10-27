Футболист «Челси» Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в истории клуба в АПЛ

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Благодаря трём мячам в ворота «Бёрнли» (4:2) американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич вошёл в историю клуба.
Футболист «Челси» Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в истории клуба в АПЛ
  • © Michael Sedgwick via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Opta Joe, Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в составе «Челси» в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив это достижение в возрасте 21 года и 38 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Тэмми Абрахаму, который также установил его в текущем сезоне. 14 сентября Абрахам отправил три мяча в сетку ворот «Вулверхэмптона».

Пулишич проводит свой первый сезон за «Челси». Всего на счету американца пять забитых мячей в семи матчах.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Пулишич стал вторым в истории футболистом из США, оформившим хет-трик в АПЛ.

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