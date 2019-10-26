Полузащитник «Челси» Пулишич стал вторым в истории футболистом из США, оформившим хет-трик в АПЛ

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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич отметился тремя забитыми мячами в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу с «Бернли», который коллектив из Лондона выиграл со счётом 4:2.
Полузащитник «Челси» Пулишич стал вторым в истории футболистом из США, оформившим хет-трик в АПЛ
  • © Michael Sedgwick via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщается на официальной странице сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, 21-летний Пулишич стал вторым в истории футболистом из США, которому удалось оформить хет-трик в матче английского чемпионата. Ранее данное достижение покорилось полузащитнику Клинту Дэмпси во время его выступлений за «Фулхэм» — в январе 2012-го он забил три мяча в ворота «Ньюкасла».

Кроме того, Пулишич является первым футболистом из США, забивавшим за «Челси». С учётом Кристиана как минимум одним мячом в составе лондонского клуба за всю его историю отметились представители 36 стран.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии по футболу.

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