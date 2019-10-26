«Челси» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ

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Лондонский «Челси» обыграл «Бёрнли» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ
  • © Michael Sedgwick via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Бёрнли и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе синих хет-трик оформил Кристиан Пулишич, а также отличился Виллиан. У хозяев забили Джей Родригес и Дуайт Макнил.

Для подопечных Фрэнка Лэмпарда эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате.

«Челси» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» с 12 очками находится на 11-й строчке.

Ранее «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ.

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