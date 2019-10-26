«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

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«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
  • © Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган на 46-й, 65-й и 70-й минутах соответственно.

На 87-й минуте «горожане» остались в меньшинстве после удаления Фернандиньо.

«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» с 11-ю очками располагается на 12-й строчке.

Ранее «Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных мячей.

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