«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган на 46-й, 65-й и 70-й минутах соответственно.

На 87-й минуте «горожане» остались в меньшинстве после удаления Фернандиньо.

«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» с 11-ю очками располагается на 12-й строчке.

Ранее «Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных мячей.