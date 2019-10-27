Мальдини считает, что у Ибрагимовича есть страх перед возвращением в Серию А

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Экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини считает, что звёздному шведскому форварду Златану Ибрагимовичу будет трудно принять тот факт, что он стареет.
Мальдини считает, что у Ибрагимовича есть страх перед возвращением в Серию А
  • © Medianews Group/Pasadena Star-Ne
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«Если Ибрагимович решит снова играть в Серии А, это будет возвращение мечты по многим причинам. Но, думаю, он испытывает некоторый страх перед возвращением в итальянский чемпионат. Он боится, что уже не будет так же успешен, как в прошлом. Я сам помню момент, когда Анчелотти посадил меня на скамейку запасных во время дерби, и именно тогда я осознал, что уже не буду играть, как раньше. Не знаю, сумеет ли Ибрагимович это принять», — цитирует слова Мальдини Gazetta dello Sport со ссылкой на Sky Sport Italia.

Контракт шведского форварда с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» завершается в конце года. Ибрагимович заявлял о своём желании вернуться в чемпионат Италии. 

Ранее Ибрагимович заявил, что никто не вспомнит об MLS, если он уйдёт.

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