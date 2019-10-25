Ибрагимович: никто не вспомнит об MLS, если я уйду
- Reuters
«Мне остаётся ещё два месяца по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Если я останусь, то MLS будет хороша, потому что её будет смотреть весь мир. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил в полуфинале Западной конференции «Лос-Анджелесу» со счётом 3:5. Ибрагимович отметился голом и результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS.