Ибрагимович: никто не вспомнит об MLS, если я уйду

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после вылета команды из плей-офф североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) рассказал о своём будущем.

«Мне остаётся ещё два месяца по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Если я останусь, то MLS будет хороша, потому что её будет смотреть весь мир. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил в полуфинале Западной конференции «Лос-Анджелесу» со счётом 3:5. Ибрагимович отметился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS.