Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
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Когда игрок уходил с поля, он повернулся к болельщикам, а после схватил себя за гениталии.
Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Лос-Анджелеса». Сам Ибрагимович отметился голом и результативной передачей.
«Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что готов взять Ибрагимовича в «Наполи».
Ibrahimovic walks off the pitch (for the final time?) With his junk in his hand pic.twitter.com/DY0mveFASV— Kevin Shockey (@KevinShockey) October 25, 2019