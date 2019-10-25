Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.

Когда игрок уходил с поля, он повернулся к болельщикам, а после схватил себя за гениталии.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Лос-Анджелеса». Сам Ибрагимович отметился голом и результативной передачей.

«Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что готов взять Ибрагимовича в «Наполи».