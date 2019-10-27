Тарасова — о выступлении Медведевой в произвольной программе: я абсолютно счастлива

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде.

«Спасибо огромное Жене, она поправила настроение не только себе, но и всей нашей многомиллионной стране. Людям, которые её любят, за неё болеют, верят в неё, которые вместе с ней не хотят сдаваться. И мне тоже — я абсолютно счастлива!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

В произвольной программе Медведева заняла третье место. По итогам двух прокатов 19-летняя спортсменка стала пятой.

Ранее Лазукин прокомментировал последнее место в произвольной программе на Skate Canada.