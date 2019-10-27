«Филадельфия» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, проходившая в «Уэллс-Фарго Центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 7:4.

В составе победителей дубль на счету Джеймса ван Римсдайка, также забросили Якуб Ворачек, Шейн Гостисбер, Кевин Хейз, Михаэль Раффль и Трэвис Конечны.

У гостей дважды отличился Бун Дженнер, ещё по шайбе добавили Пьер-Люк Дюбуа и Джош Андерсон.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две результативные передачи. Его коллега по амплуа из «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что «Тампа» уступила «Нэшвиллу» в овертайме матча НХЛ.