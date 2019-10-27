«Тампа» уступила «Нэшвиллу» в овертайме матча НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча, проходившая на «Амали Арене» в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев отличились Стивен Стэмкос и Райан Джонсон. В составе «Нэшвилла» забросили Калле Йернкрок и Роман Йози. Победная шайба на счету Райана Эллиса.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал одну результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Вратарь Андрей Василевский не попал в заявку на матч.

Ранее сообщалось, что дубль Свечникова помог «Каролине» прервать серию из трёх поражений в НХЛ.

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