«Тампа» уступила «Нэшвиллу» в овертайме матча НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча, проходившая на «Амали Арене» в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев отличились Стивен Стэмкос и Райан Джонсон. В составе «Нэшвилла» забросили Калле Йернкрок и Роман Йози. Победная шайба на счету Райана Эллиса.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал одну результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Вратарь Андрей Василевский не попал в заявку на матч.

Ранее сообщалось, что дубль Свечникова помог «Каролине» прервать серию из трёх поражений в НХЛ.