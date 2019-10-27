Ферстаппен лишён поула на Гран-при «Формулы-1» в Мексике из-за нарушения правил в квалификации
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- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт серии.
В третьем сегменте квалификации Гран-при Мексики Ферстаппен проигнорировал жёлтые флаги и не снизил скорость на участке трассы, где свой болид разбил ехавший перед Максом финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас.
Таким образом голландец, показавший лучший результат в квалификации Гран-при Мексики, стартует в воскресной гонке с четвёртой позиции. Его место на поуле достанется монегаску Шарлю Леклеру из Ferrari.
Ранее российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где он стал девятым.