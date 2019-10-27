Ферстаппен лишён поула на Гран-при «Формулы-1» в Мексике из-за нарушения правил в квалификации

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Голландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен был оштрафован на три позиции на стартовой решётке Гран-при Мексики из-за нарушения правил в квалификации.
Ферстаппен лишён поула на Гран-при «Формулы-1» в Мексике из-за нарушения правил в квалификации
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт серии.

В третьем сегменте квалификации Гран-при Мексики Ферстаппен проигнорировал жёлтые флаги и не снизил скорость на участке трассы, где свой болид разбил ехавший перед Максом финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас.

Таким образом голландец, показавший лучший результат в квалификации Гран-при Мексики, стартует в воскресной гонке с четвёртой позиции. Его место на поуле достанется монегаску Шарлю Леклеру из Ferrari.

Ранее российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где он стал девятым.

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