Квят остался доволен девятым местом в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Мексике

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где он показал девятый результат.
Квят остался доволен девятым местом в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Мексике
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Я доволен своим выступлением. Все мои круги были конкурентоспособными. В последнее время я не был очень уверен в квалификации, так как у нас были некоторые проблемы, но теперь хорошо снова вернуться к прежней форме», — цитирует российского гонщика официальный сайт Toro Rosso.

По словам Квята, гонка, которая состоится в воскресенье, будет непростой для всех её участников.

«Надеюсь, мы сможем извлечь выгоду из нашей стартовой позиции и остаться в первой десятке», — добавил он.

Ранее сообщалось, что голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при «Формулы-1» в Мексике, опередив гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

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