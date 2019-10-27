Квят остался доволен девятым местом в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Мексике
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«Я доволен своим выступлением. Все мои круги были конкурентоспособными. В последнее время я не был очень уверен в квалификации, так как у нас были некоторые проблемы, но теперь хорошо снова вернуться к прежней форме», — цитирует российского гонщика официальный сайт Toro Rosso.
По словам Квята, гонка, которая состоится в воскресенье, будет непростой для всех её участников.
«Надеюсь, мы сможем извлечь выгоду из нашей стартовой позиции и остаться в первой десятке», — добавил он.
Ранее сообщалось, что голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при «Формулы-1» в Мексике, опередив гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.