Тарасова прокомментировала рекордное выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российской спортсменки Александры Трусовой на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при, который проходил в Канаде.

«Я счастлива за наших девочек, я счастлива за Сашу. У Саши была мечта, и она ещё в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Также тренер восхитилась умом и концентрацией Трусовой, сумевшей чисто исполнить три четверных прыжка после падения в начале произвольной программы.

«Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это всё в удовольствие», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Трусова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, установив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов за два проката.