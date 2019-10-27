Тарасова прокомментировала рекордное выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российской спортсменки Александры Трусовой на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при, который проходил в Канаде.
Тарасова прокомментировала рекордное выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Я счастлива за наших девочек, я счастлива за Сашу. У Саши была мечта, и она ещё в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Также тренер восхитилась умом и концентрацией Трусовой, сумевшей чисто исполнить три четверных прыжка после падения в начале произвольной программы.

«Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это всё в удовольствие», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Трусова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, установив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов за два проката.

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