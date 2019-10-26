Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Skate Canada
По итогам ритм-танца и произвольного танца они набрали в сумме 209,01 балла.
Вторыми стали представители США Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (206,31), а замкнули тройку лучших британцы Лила Фир и Льюис Гибсон (195,35).
Российский дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов занял восьмое место (173,54). Их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин — девятые (167,39).
Ранее сообщалось, что Александра Трусова выступит перед Рикой Кихирой в произвольной программе на Skate Canada.