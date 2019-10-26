Трусова выступит перед Кихирой в произвольной программе на Skate Canada

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Стал известен порядок выступления фигуристок в женском одиночном катании в произвольной программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.
Трусова выступит перед Кихирой в произвольной программе на Skate Canada
  • ©Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), 15-летняя россиянка Александра Трусова выступит 11-й, после чего выйдет на лёд победительница короткой программы Рика Кихира.

Другие представительницы России Серафима Саханович и Евгения Медведева продемонстрируют свои прокаты под пятым и восьмым номерами.

Произвольную программу спортсменки представят 26 октября в 23:00 мск.

Ранее олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada.

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