Трусова выступит перед Кихирой в произвольной программе на Skate Canada
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Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), 15-летняя россиянка Александра Трусова выступит 11-й, после чего выйдет на лёд победительница короткой программы Рика Кихира.
Другие представительницы России Серафима Саханович и Евгения Медведева продемонстрируют свои прокаты под пятым и восьмым номерами.
Произвольную программу спортсменки представят 26 октября в 23:00 мск.
Ранее олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada.