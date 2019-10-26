Навка назвала Загитову самой крутой фигуристкой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что главной удачей для её ледового шоу является участие в нём фигуристки Алины Загитовой.

«Самая главная удача и победа — это то, что в этом году у меня будет выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова. На сегодняшний день она является самой крутой фигуристкой, она единственная сейчас, у которой есть все победы на всех-всех соревнованиях», — сказала Навка на YouTube-канале Регины Тодоренко.

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, а также она побеждала на первенствах Европы и мира.

Ранее призёр Олимпийских игр 1980 года Марина Черкасова заявила, что фигуристке Евгении Медведевой стоит вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.