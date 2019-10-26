Черкасова считает, что Медведевой стоит вернуться к Тутберидзе

Призёр Олимпийских игр 1980 года Марина Черкасова оценила выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.

«У неё сдают нервы, потому что молодые девочки прыгают четверные. Другого объяснения я не вижу. На тренировках и разминках всё нормально, но затем какой-то сбой нервной системы», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

По её мнению, Медведевой лучше было бы работать с российским тренером, а не с канадцем Брайаном Орсером.

«Думаю, Жене все же не стоило уходить от Этери Тутберидзе. Мы привыкли работать жёстко, требовать от учеников, а те остаются верны своему тренеру. Не знаю всех подробностей ухода, но если была бы какая-то возможность — стоило бы вернуться», — добавила Черкасова.

Медведева упала во время короткой программы и заняла шестое место, набрав 62,89 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 26 октября в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова выступит перед Рикой Кихирой в произвольной программе на Skate Canada.