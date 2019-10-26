Отец Кузяева рассказал о будущем своего сына в «Зените»

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Адьям Кузяев, отец полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева, высказался о будущем своего сына.
Отец Кузяева рассказал о будущем своего сына в «Зените»
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«Сейчас наша основная цель — вернуться в основной состав, Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре», — цитирует отца футболиста «Чемпионат».

По его словам, уже состоялся предварительный разговор со спортивным директором сине-бело-голубых Хавьером Рибалтой, но до конкретики дело ещё не доходило. Он отметил, что хавбеку очень бы хотелось продолжить выступать за «Зенит».

«Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведём, Далер — игрок питерского клуба», — сказал Кузяев-старший.

Кузяев перешёл в «Зенит» в 2017 году. С тех пор он провёл за команду 77 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее шестикратный чемпион России Валерий Кечинов заявил, что за золото РПЛ будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

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