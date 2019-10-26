«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в девятом туре Серии А

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче девятого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Лечче и завершилась со счётом 1:1.

В составе действующих чемпионов Италии на 50-й минуте с пенальти отличился Пауло Дибала. Хозяева также ответили голом с 11-метрового удара — через шесть минут точен был Марко Манкозу.

«Ювентус» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Лечче», имея в активе восемь очков, находится на 16-й позиции.

Ранее футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил Криштиану Роналду с гиеной.