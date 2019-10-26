Радионова о выступлении Медведевой на Skate Canada: сказалась психология

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Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова поделилась впечатлениями от выступления российских спортсменок в короткой программе на втором в сезоне этапе серии Гран-при Skate Canada.
Радионова о выступлении Медведевой на Skate Canada: сказалась психология
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«В целом впечатления очень хорошие. Все девочки молодцы, но мне очень понравилась Кихира, видно, что она в блестящей форме», — приводит слова эксперта Sport24.

По её мнению, японка на данный момент продемонстрировала лучшую короткую программу в сезоне. Что касается выступления россиянки Александры Трусовой, то, как считает Радионова, спортсменка недоработала при выполнении дорожки, из-за чего ей будет сложно отыграть отставание в произвольной программе. 

«Однако у Саши очень сложная программа, главное — справиться с ней. У Кихиры контент тоже не из легких, так что будет интересно понаблюдать за этой борьбой. Что касается Медведевой, то я не видела её на тренировках. Видимо, действительно сказалась психология, тем более в этом сезоне столько молоденьких девочек вышло», — добавила Радионова.

После короткой программы Трусова занимает третье место, а Медведева располагается на шестой позиции.

Ранее известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Медведева неудачно выступила на Skate Canada из-за волнения.

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