Тарасова считает, что Медведева неудачно выступила на Skate Canada из-за волнения

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о неудачном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на втором в сезоне этапе серии Гран-при Skate Canada.
Тарасова считает, что Медведева неудачно выступила на Skate Canada из-за волнения
  • Reuters

«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у неё была стартовая лихорадка. Думаю, это всё из-за волнения», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также считает, что в произвольной программе Медведева обязана выступить лучше, но многое будет зависеть от её состояния.

«Ей уже никто не говорит, что делать. На тренировках всё было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю. Она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — сказала Тарасова.

Медведева упала во время своего выступления. По итогам проката она занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что Медведева избежала травмы после падения на этапе Гран-при в Канаде.

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