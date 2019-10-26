Тарасова считает, что Медведева неудачно выступила на Skate Canada из-за волнения

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о неудачном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на втором в сезоне этапе серии Гран-при Skate Canada.

«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у неё была стартовая лихорадка. Думаю, это всё из-за волнения», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также считает, что в произвольной программе Медведева обязана выступить лучше, но многое будет зависеть от её состояния.

«Ей уже никто не говорит, что делать. На тренировках всё было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю. Она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — сказала Тарасова.

Медведева упала во время своего выступления. По итогам проката она занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что Медведева избежала травмы после падения на этапе Гран-при в Канаде.