Тедеско заявил, что Джикия сыграет с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Джикия вернулся в строй, он капитан команды и, безусловно, будет играть. Жиго и Кутепов прекрасно провели прошлый матч. Не могу сказать наверняка, кто выйдет на поле, у нас есть три отличных центральных защитника», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Джикия пропустил игру 13-го тура чемпионата с «Рубином» из-за дисквалификации.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30.
Ранее Тедеско назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 14-го тура РПЛ.