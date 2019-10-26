Тедеско заявил, что Джикия сыграет с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что защитник команды Георгий Джикия сможет принять участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Джикия вернулся в строй, он капитан команды и, безусловно, будет играть. Жиго и Кутепов прекрасно провели прошлый матч. Не могу сказать наверняка, кто выйдет на поле, у нас есть три отличных центральных защитника», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Джикия пропустил игру 13-го тура чемпионата с «Рубином» из-за дисквалификации.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30.

Ранее Тедеско назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 14-го тура РПЛ.