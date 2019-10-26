Итальянские СМИ опубликовали материал о братьях Миранчук

Итальянское издание Corriere dello Sport после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом» опубликовали материал, посвящённый полузащитникам российской команды Антону и Алексею Миранчукам.

«Антон и Алексей Миранчуки — близнецы, которые стоят целое состояние», — написано в статье.

В материале отмечается, что Алексей Миранчук забил в ворота «Ювентуса» в минувшем матче и был одним из лучших на поле.

«Миранчуки — гордость академии «Локомотива». Теперь клуб ожидает выгодных предложений по близнецам от клубов немецкой Бундеслиги или Английской премьер-лиги», — говорится в тексте.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны назвал полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка лучшим футболистом на планете.