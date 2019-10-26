Футболист «Динамо» Панченко поделился впечатлениями от работы с новым тренером

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что не ощущает отсутствия опыта работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) у наставника команды Кирилла Новикова.

«Я совершенно не ощущаю, что у Новикова нет опыта в РПЛ. Напротив, чувство, что и он с нами, и мы с ним сотрудничаем уже давным-давно. Кирилл Александрович постарался за время паузы на матчи национальных сборных немного раскрепостить команду, настроить на позитивную волну. Судя по игре с «Краснодаром», шажок в правильном направлении мы сделали», — сказал Панченко в интервью «Спорт-экспрессу».

Также футболист добавил, что четыре поражения подряд давили на коллектив.

Ранее Кобелев рассказал, за какие места в РПЛ могут побороться «Динамо» и «Спартак».