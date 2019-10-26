Кобелев рассказал, за какие места в РПЛ могут побороться «Динамо» и «Спартак»

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в преддверии дерби с ЦСКА и «Локомотивом» предположил, как будет складываться сезон для его бывшей команды и «Спартака».
Кобелев рассказал, за какие места в РПЛ могут побороться «Динамо» и «Спартак»
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«Приятно побеждать в дерби. Не секрет, что команды из одного города всегда соревнуются между собой. Положительный импульс способна дать любая победа, а успех в дерби тем более. Но в РПЛ тяжело противостоять любой команде, поэтому я не стал бы делить соперников на слабых и сильных. При этом «Спартак» отделяет от шестого места всего два очка, «Динамо» — чуть больше. Если не за пятёрку, то за шестёрку побороться вполне реально и тем и другим. А серия побед может приблизить и к зоне еврокубков, ведь очки будут терять все», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее Нигматуллин отметил, что победы в дерби важны, но в перспективе ничего не значат.

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